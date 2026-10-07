Про рух ворожих безпілотників пише 24 Канал, зібравши інформацію від Повітряних сил і моніторингових спільнот.

Що відомо про атаку?

Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону. Бережіть себе!

Де зараз тривога: дивіться на карті

20:20, 7 жовтня

КАБи на Запоріжжі, Донеччині та Дніпропетровщині.

20:14, 7 жовтня

Реактивний БпЛА курсом на Васильків.

20:14, 7 жовтня

Реактивний БпЛА курсом на Гостомель.

20:09, 7 жовтня

Київ: реактивний БпЛА, курс на Чабани/Вишневе.

20:07, 7 жовтня

Реактивний БпЛА курсом на Васильків.

20:03, 7 жовтня

Біла Церква: реактивний БпЛА в напрямку міста.

19:57, 7 жовтня

Група реактивних БпЛА з Черкащини в напрямку Київщини.

19:37, 7 жовтня

Реактивний БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на Житомирщину.

19:23, 7 жовтня

Реактивний БпЛА на Вінниччині, курс Козятин.

19:20, 7 жовтня

Одеса: БпЛА над містом.

19:18, 7 жовтня

Київ: реактивний БпЛА, курс на Почайна.

19:17, 7 жовтня

Київ: реактивний БпЛА, курс на Оболонь.

19:17, 7 жовтня

Реактивний БпЛА на Вінничині, курс Оратів.

19:05, 7 жовтня

Київ: реактивний БпЛА, курс на Шулявку.

19:05, 7 жовтня

Київ: реактивний БпЛА, курс на Виноградар.

19:04, 7 жовтня

Київ: реактивний БпЛА, курс на Відубичи.

19:01, 7 жовтня

Київ: реактивний БпЛА, курс на Крюківщину.

19:00, 7 жовтня

Київ: реактивний БпЛА, курс на Нивки.