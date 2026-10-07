Про рух ворожих безпілотників пише 24 Канал, зібравши інформацію від Повітряних сил і моніторингових спільнот.
Що відомо про атаку?
Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону. Бережіть себе!
Де зараз тривога: дивіться на карті
КАБи на Запоріжжі, Донеччині та Дніпропетровщині.
Реактивний БпЛА курсом на Васильків.
Реактивний БпЛА курсом на Гостомель.
Київ: реактивний БпЛА, курс на Чабани/Вишневе.
Реактивний БпЛА курсом на Васильків.
Біла Церква: реактивний БпЛА в напрямку міста.
Група реактивних БпЛА з Черкащини в напрямку Київщини.
Реактивний БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на Житомирщину.
Реактивний БпЛА на Вінниччині, курс Козятин.
Одеса: БпЛА над містом.
Київ: реактивний БпЛА, курс на Почайна.
Київ: реактивний БпЛА, курс на Оболонь.
Реактивний БпЛА на Вінничині, курс Оратів.
Київ: реактивний БпЛА, курс на Шулявку.
Київ: реактивний БпЛА, курс на Виноградар.
Київ: реактивний БпЛА, курс на Відубичи.
Київ: реактивний БпЛА, курс на Крюківщину.
Київ: реактивний БпЛА, курс на Нивки.