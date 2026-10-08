Ситуацию держат под контролем Воздушные силы ВСУ. 24 Канал, опираясь на их данные, пишет главное про вражескую атаку.

Где существует опасность обстрела?

Прежде всего призываем вас быть внимательными и осторожными и находиться в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона.

Куда летят "Шахеды": смотрите карту тревог

20:59, 8 октября

20:57, 8 октября

20:45, 8 октября

20:31, 8 октября

20:27, 8 октября

Винницкая область: реактивный БПЛА направляется в сторону Погребища.

20:26, 8 октября

Далее – через Волынь, в направлении Ковеля.

20:21, 8 октября

Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Гостомеля.