Ситуацию держат под контролем Воздушные силы ВСУ. 24 Канал, опираясь на их данные, пишет главное про вражескую атаку.
Где существует опасность обстрела?
Прежде всего призываем вас быть внимательными и осторожными и находиться в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона.
Куда летят "Шахеды": смотрите карту тревог
Винницкая область: реактивный БПЛА направляется в сторону Погребища. Далее – через Волынь, в направлении Ковеля. Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Гостомеля.20:59, 8 октября20:57, 8 октября20:45, 8 октября20:31, 8 октября20:27, 8 октября20:26, 8 октября20:21, 8 октября
Винницкая область: реактивный БПЛА направляется в сторону Погребища.
Далее – через Волынь, в направлении Ковеля.
Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Гостомеля.