Ситуацію тримають під контролем Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал, спираючись на їхні дані, пише головне про ворожу атаку.

Де є небезпека обстрілу?

Насамперед закликаємо вас бути уважними й обережними та перебувати в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону.

Куди летять "Шахеди": дивіться карту тривог

20:31, 8 жовтня

Луцьк!

20:27, 8 жовтня

Вінниччина: реактивний БпЛА курсом на Погребище.

20:26, 8 жовтня

Далі - через Волинь, в напрямку Ковеля.

20:21, 8 жовтня

Реактивний БпЛА курсом на Гостомель.