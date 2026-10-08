Ситуацію тримають під контролем Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал, спираючись на їхні дані, пише головне про ворожу атаку.
Де є небезпека обстрілу?
Насамперед закликаємо вас бути уважними й обережними та перебувати в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону.
Куди летять "Шахеди": дивіться карту тривог
20:31, 8 жовтня
Луцьк!
20:27, 8 жовтня
Вінниччина: реактивний БпЛА курсом на Погребище.
20:26, 8 жовтня
Далі - через Волинь, в напрямку Ковеля.
20:21, 8 жовтня
Реактивний БпЛА курсом на Гостомель.