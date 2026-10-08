Ситуацію тримають під контролем Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал, спираючись на їхні дані, пише головне про ворожу атаку.

Де є небезпека обстрілу?

Насамперед закликаємо вас бути уважними й обережними та перебувати в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону.

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