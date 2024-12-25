Важно наносить ущерб оккупантам, заставлять их перебрасывать ресурсы дальше от линии фронта, влиять на их тыл, усложнять деятельность аэродромов и так далее. Это 24 Каналу отметил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп.

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ВСУ развили "длинную руку"

Давид Шарп отметил, что прежде всего очень важно наносить ущерб врагу. Иногда они могут быть не очень большими, но будут иметь значение с психологической точки зрения и отвлечения ресурсов.

В некоторых случаях ущерб значительный. Когда мы говорим о взрывах склада боеприпасов, поражения самолетов, даже вывод из строя отдельного самолета на взлетно-посадочной полосе – это прямые убытки, которые имеют военное значение,

– подчеркнул он.

Когда россияне вынуждены бросать ресурсы, например, финансовые, материальные, для защиты аэродромов, строительства новых объектов в глубоком тылу – это также имеет значение. Важно воздействовать на тылы, где враг не должен чувствовать себя в безопасности. Он должен все время думать над тем, как защититься.

Атаки беспилотников на аэродромы могут преследовать две цели. Кроме уничтожения самих самолетов, складов боеприпасов, очень важно усложнить жизнедеятельность этих аэродромов.

"Российская авиация приносит немало проблем украинским военным на фронте, а также тем, кто находится в тылу. Даже самолеты Су-25, которые не соответствуют современным высоким характеристикам, которые не способны применять наиболее опасные системы вооружения – тоже раздражители", – объяснил военный обозреватель.

Если эти самолеты сделают меньше вылетов или их перебросят где-то далеко – это также успех. Даже если не было уничтожено ни одного самолета, но враг делает меньше боевых вылетов, тогда удалось спасти жизни, имущество, которое могло бы пострадать.

В целом в течение всего 2024 года мы видим то, что украинцы успешно развили то, что я называю "длинной рукой". То есть способность систематически и в больших количествах достаточно эффективным оружием наносить удары по массе объектов вглубь России. Это и десятки километров от линии фронта, и более тысячи,

– подчеркнул Давид Шарп.

Однако чтобы стратегия работала полноценно, враг испытывал очень серьезные убытки, перебрасывались очень серьезные ресурсы, нужны более эффективные дальнобойные средства. Украине не хватает собственных крылатых и баллистических ракет, которые в нужных количествах и соответствующим результатом поражали бы цели на территории врага. Тогда эта стратегия носила бы более системный и эффективный характер.

Напомним, в Миллерово прозвучало по меньшей мере 9 взрывов. В сети есть видео, где слышно, как беспилотники пытаются сбить. На том же видео зафиксирован момент попадания. Пострадавших якобы не было, хотя российский чиновник написал, что "информацию о последствиях на земле еще уточняют". То есть попадание есть. Российское минобороны заявило, что ПВО сбила 9 беспилотников над Ростовской областью и 2 над акваторией Азовского моря.