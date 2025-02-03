Директор Центра исследования армии Михаил Самусь в эфире 24 Канала объяснил, что Путин поставил единственную задачу Кремлю – сохранить его власть. Все, что происходит вокруг будет "по плану", пока ему удается усидеть в своем кресле и пока россияне готовы терпеть путинский режим, идти добровольно гибнуть.

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В чем заключается стратегия Украины?

Слушать российские официальные источники, которые отчитываются о том, что все "по плану" – это бесполезное дело, ведь, по словам Самуся, российские чиновники ничего не решают в России, не понимают, что происходит и соглашаются терпеть то, что творит путинский режим.

Астраханский ГПЗ, куда в ночь на 3 февраля прилетели украинские дроны, является главным производителем серы в России для взрывчатки и обеспечивает до 66% российского производства. Сейчас, по словам директора Центра исследования армии, можно говорить только о факте попадания. Как удар будет влиять на производственный процесс – пока говорить рано.

"Думаю, что администрация Трампа еще не контактировала с украинской стороной относительно ударов ВСУ по российским НПЗ; газораспределительным станциям; заводам, работающих с газом. Это украинская стратегия, она направлена на максимальное снижение доходов России от нефтегазового комплекса", – отметил Самусь.

К сведению, в течение 6 месяцев подразделениями Сил беспилотных систем осуществлено более 220 операций по поражению противника в глубине России.

Администрация США в период правления бывшего президента Байдена, по мнению директора Центра исследования армии, мало сделала для того, чтобы Россия не зарабатывала сотни миллиардов долларов. Только в конце своей каденции Байден прибегнул к жестким санкциям в отношении танкерного флота. Он, как отметил Самусь, не был теневым, а открыто транспортировал нефть, от этого Россия зарабатывала огромные деньги, чтобы иметь возможность продолжать войну.

Главное влияние администрации Трампа на способность России продолжать войну будет оказано тогда, когда США объявят об открытии своих нефтяных резервов и заполнят мировой рынок американской нефтью.

А то, что определенные объекты взрываются в России, вряд ли сильно беспокоит администрацию Трампа. Как раз президенту США выгодно, чтобы российской нефти было меньше. Кроме снижения цен на нефть, Трамп хотел бы завоевать новые рынки,

– рассказал Самусь.

Какие объекты в России под защитой ПВО?

Директор Центра исследования армии заметил, что когда глава Кремля начинал так называемую "сво", он не рассчитывал, что она продлится более 3 лет и что каждую ночь украинские дроны будут бить по различным военным объектам и тем, что относятся к критической инфраструктуре.

"Физически защитить российскую территорию, даже ее европейскую часть, невозможно. Нужны тысячи ЗРК и других средств. Украинская разведка устанавливает объекты, которые можно или нужно уничтожать, а дальше начинается их методическая ликвидация. Потому что российская ПВО не может прикрыть все объекты", – отметил Самусь.

Прикрывается системами противовоздушной обороны только Москва, возможно, часть прифронтовых зон, а также места, которые являются важными лично для Путина и его друзей. А вот нефтегазовый комплекс Кремль защитить не способен, не говоря уже о других экономических объектах, которые могут быть важными для российской военной экономики.

То, что происходит – не под контролем Кремля. То, что какие-то российские военные блогеры в Telegram пишут злобные посты, никак не влияет на общее понимание ситуации,

– уверен Самусь.

У российского диктатора, по словам директора Центра исследования армии, нет другого выхода как продолжать эту войну и пытаться выйти из ситуации, в которую он залез 11 лет назад. Самусь подытожил, что россияне будут и в дальнейшем терпеть последствия от войны, а некоторые будут рассказывать определенные вещи в Telegram-каналах, но впоследствии деятельность таких российских блогеров будет закрывать ФСБ.