Также, в частности, это может быть работа местного партизанского движения, которое не поддерживает власть Рамзана Кадырова. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Владислав Селезнев.

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"Отработали ли это задание украинские Силы обороны, я не готов подтверждать. Хотя бы потому, что наше ГУР молчит. СБУ так же об этом не отчитывается. Возможно, это тамошнее партизанское движение таким образом передает "привет" для главы Чечни. Возможно, какие-то другие силы и средства привлечены для реализации этой миссии", – сказал он.

Ложь российских чиновников

Владислав Селезнев отметил, что в последнее время Рамзан Кадыров заявляет о том, что якобы международный терроризм на территории Чеченской Республики "ликвидирован". Самопровозглашенный лидер Чечни хочет поделиться "собственным опытом" не только с гражданами и учреждениями на территории России, а даже со своими соотечественниками, проживающими на территории ОАЭ. В общем на Северном Кавказе сейчас продолжаются определенные беспорядки.

Думаю, мы впоследствии узнаем, кто стоит за этой атакой. Что мы здесь сейчас должны понимать? То, что российские топ-чиновники, в частности, Рамзан Кадыров, так же могут говорить неправду. Или же уполномоченное им лицо,

– подчеркнул военный эксперт.

В частности, в заметке Рамзана Кадырова говорится, что якобы попадание было на территории объекта, который не используется по назначению. Однако это не так. Это главное сооружение на территории Российского университета спецназа в городе Гудермес.

Также говорили, что якобы возгорание "было быстро ликвидировано". В сети много фото и видео, которые подтверждают, что пожар может продолжаться до сих пор.

Что об этом известно

Самопровозглашенный лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что 29 октября в 06:30 беспилотник атаковал Российский университет спецназа в Чечне. В результате атаки загорелась крыша якобы заброшенного здания на территории университета.

Чеченский террорист добавил, что пожар уже затушили, а жертв и пострадавших якобы нет. Более того, он утверждает, что деятельность университета не остановлена и все службы продолжают работать в штатном режиме.

Источники 24 Канала в спецслужбах сообщили, что удар дронами по Российскому университету спецназа имени Путина в городе Гудермес могли нанести из Дагестана или Ингушетии.