В квартирах пострадавшей многоэтажки повреждены окна и фасады. Соответствующие фото и видео были обнародованы в местных телеграм-каналах, информирует 24 Канал.
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Как выглядит квартира изнутри, пострадавшая от дрона в Киеве
На обнародованных кадрах можно увидеть, что обломки "Шахида" попали в квартиру, где полностью выбило стену.
В квартире также разбросало вещи владельцев и выпали окна.
Пострадавшая квартира в Киеве изнутри: смотрите видео
В самом жилом доме повреждены окна и фасады.
Последствия попадания обломков дрона в Киеве / фото телеграм-канал "Украина Сейчас"
Сейчас на месте происшествия работают стражи порядка следственно-оперативной группы, которые фиксируют все повреждения имущества в квартирах и в самом доме.
Всего в столице пострадали 5 человек. Двое находятся в больнице, один из них прооперирован – состояние стабильное, рассказал мэр Виталий Кличко.
Ночная атака Киева: все, что известно
- В КГВА сообщали, что в Святошинском районе столицы из-за падения обломков повреждено 7 авто и еще 1 горело.
- Зафиксировано падение обломков на жилой дом, повреждены окна, фасады. Также есть падение обломков на проезжую часть.
- В результате атаки травмированы 5 человек – им оказана медицинская помощь.
- В Соломенском районе поврежден резервуар с утечкой дизельного топлива (без возгорания). На стоянке повреждено 15 грузовых и 5 легковых автомобилей.
- Также из-за обломков была повреждена газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела. Газ перекрыт, пожар ликвидирован.
- Мэр Виталий Кличко заявил, что это была самая массированная атака на Киев за все время военных действий.
- В Воздушных силах отметили, что противник атаковал Киевщину ударными дронами иранского производства "Shahed-136/131". Были применены 35 ударных БпЛА – все они уничтожены.