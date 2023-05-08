У квартирах постраждалої багатоповерхівки пошкоджено вікна та фасади. Відповідні фото та відео оприлюднили у місцевих телеграм-каналах, інформує 24 Канал.

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Як виглядає квартира зсередини, яка постраждала від дрона у Києві

На оприлюднених кадрах можна побачити, що уламки "Шахіда" влучили у квартиру, в якій повністю вибило стіну.

У квартирі також розкидало речі власників та випали вікна.

Постраждала квартира у Києві зсередини: дивіться відео

У самому житловому будинку пошкоджені вікна та фасади.

Наслідки влучання уламків дрона у Києві / фото телеграм-канал "Украина Сейчас"

Зараз на місці події працюють правоохоронці слідчо-оперативної групи, які фіксують всі пошкодження майна у квартирах та в самому будинку.

Загалом у столиці постраждало 5 осіб. Двоє перебувають у лікарні, одного з них прооперували – стан стабільний, розповів мер Віталій Кличко.

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