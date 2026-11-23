Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

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Сколько человек погибли и пострадали в Вишневом?

В городе Вишневом Бучанского района российский беспилотник попал в помещение супермаркета. В результате удара погибли две женщины, еще 26 человек получили ранения. Среди пострадавших – трое детей.

Также повреждены два торговых заведения и три многоквартирных жилых дома.

Всего в Киевской области повреждено 21 объект. Среди них – жилые дома, торговые и производственные помещения, автомобили и объекты энергетической инфраструктуры. На местах попаданий работают все необходимые службы. Пострадавшим оказывают медицинскую и иную помощь. Что известно о последствиях атаки в Димере?

Самая тяжелая ситуация в Киевской области после вражеских обстрелов – в Димере Вышгородского района. Российский беспилотник попал в пятиэтажный жилой дом, в результате чего частично разрушен подъезд.

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Погибли 11 человек, среди них – ребенок. В ходе поисково-спасательной операции, спасателям удалось спасти двух человек – 7-летнего ребенка и 79-летнюю женщину. Обоих передали медикам.

Еще семь человек получили травмы, среди них – двое детей. Поисково-спасательные работы на месте удара продолжаются.