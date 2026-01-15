Детская площадка выгорела, упали качели: фото и видео с места попадания "Шахеда" в центре Львова

Львов 15 января оказался под атакой России. Вражеский дрон упал в центре города на детскую игровую площадку вблизи памятника Бандере. На месте работают профильные службы. Тем временем львовяне, идя утром на работу, шутили, что Путин захотел повоевать с монументом.

Об этом рассказала ведущая 24 Канала Ирина Узлова, которая присутствует на месте происшествия. Она отметила, что дрон повредил качели на детской площадке.

Атака на Львов: какие последствия?

Заснеженый Львов утром услышал сигнал воздушной тревоги. В город прилетел вражеский БПЛА, он двигался со стороны Золочева. Взрывной волной задел тракториста, который во время удара убирал на улицах снег. Мужчина чувствует себя хорошо и, несмотря ни на что, продолжил выполнять свою работу.

Сейчас место, где упал дрон, ограждено. Продолжаются работы профильных служб. Правоохранители советуют людям обходить место попадания, на территории видны обломки "Шахеда". Из-за атаки повреждены 9 жилых домов и витражи церкви Святых Ольги и Елизаветы, но не существенно.

Что касается детской площадки, здесь обычно много людей проходит. Она выгорела, но не разрушена. Только упали небольшие качели,

– рассказала Ирина Узлова.

Россия направила дрон на центр Львова / Фото: 24 Канал

Что еще известно об атаке на Львов?