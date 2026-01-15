Детская площадка выгорела, упали качели: фото и видео с места попадания "Шахеда" в центре Львова
- Вражеский дрон упал в центре Львова на детскую площадку, повредив качели.
- На месте происшествия работают профильные службы, львовяне шутят о том, что российский диктатор решил повоевать с памятником Бандере, который расположен рядом.
Львов 15 января оказался под атакой России. Вражеский дрон упал в центре города на детскую игровую площадку вблизи памятника Бандере. На месте работают профильные службы. Тем временем львовяне, идя утром на работу, шутили, что Путин захотел повоевать с монументом.
Об этом рассказала ведущая 24 Канала Ирина Узлова, которая присутствует на месте происшествия. Она отметила, что дрон повредил качели на детской площадке.
Атака на Львов: какие последствия?
Заснеженый Львов утром услышал сигнал воздушной тревоги. В город прилетел вражеский БПЛА, он двигался со стороны Золочева. Взрывной волной задел тракториста, который во время удара убирал на улицах снег. Мужчина чувствует себя хорошо и, несмотря ни на что, продолжил выполнять свою работу.
Сейчас место, где упал дрон, ограждено. Продолжаются работы профильных служб. Правоохранители советуют людям обходить место попадания, на территории видны обломки "Шахеда". Из-за атаки повреждены 9 жилых домов и витражи церкви Святых Ольги и Елизаветы, но не существенно.
Что касается детской площадки, здесь обычно много людей проходит. Она выгорела, но не разрушена. Только упали небольшие качели,
– рассказала Ирина Узлова.
Россия направила дрон на центр Львова / Фото: 24 Канал
Что еще известно об атаке на Львов?
- Утром 15 января во Львове было слышно работу ПВО. Сигнал воздушной тревоги прозвучал в 06:07. Во Львовском и Золочевском районах области зафиксировали движение вражеских беспилотников. В 06:50 объявили об отбое воздушной тревоги.
- Впоследствии глава Львовской обладминистрации Максим Козицкий сообщил о попадании в центре города. Городской глава Львова Андрей Садовый отметил, что взрывная волна задела коммунальщика, который на тракторе расчищал от снега территорию вблизи, пока он чувствует себя удовлетворительно. Атака вызвала повреждение окон в жилых домах и здании Львовской политехники.
- Во Львове из-за атаки приняли решение на определенный период перекрыть улицы Митрополита Андрея и Шептицкого. Временно транспорт там не движется, в частности не действуют пока 3 маршрута троллейбусов: №27, №32, №38.