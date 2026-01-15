Дитмайданчик вигорів, упала гойдалка: фото та відео з місця влучання "Шахеда" у центрі Львова
- Ворожий дрон впав у центрі Львова на дитячий майданчик, пошкодивши гойдалку.
- На місці події працюють профільні служби, львів'яни жартують про те, що російський диктатор вирішив повоювати з пам'ятником Бандері, який розташований поруч.
Львів 15 січня опинився під атакою Росії. Ворожий дрон впав у центрі міста на дитячий ігровий майданчик поблизу пам'ятника Бандері. На місці працюють профільні служби. Тим часом львів'яни, йдучи зранку на роботу, жартували, що Путін захотів повоювати з монументом.
Про це розповіла ведуча 24 Каналу Ірина Узлова, яка присутня на місці події. Вона зазначила, що дрон пошкодив гойдалку на дитячому майданчику.
Дивіться також Транспорт не курсує: через ворожу атаку у Львові тимчасово перекрили деякі вулиці
Атака на Львів: які наслідки?
Засніжений Львів зранку почув сигнал повітряної тривоги. В місто прилетів російський БпЛА, він рухався з боку Золочева. Вибуховою хвилею зачепило тракториста, який під час удару прибирав на вулицях сніг. Чоловік почувє себе доборе і попри все продовжив виконувати свою роботу.
Наразі місце, де впав дрон, огороджено. Тривають відповідні роботи профільних служб. Правоохоронці радять людям обходити місце влучання, на території видно уламки "Шахеда". Через атаку пошкоджено 9 житлових будинків, та вітражі церкви Святих Ольги та Єлизавети, але не суттєво.
Стососовно дитячого майданчика, тут зазвичай багато людей проходить. Він вигорів, але не зруйнований. Тільки впала невеличка гойдалка,
– розповіла Ірина Узлова.
Росія спрямувала дрон на центр Львова / Фото: 24 Канал
Що ще відомо про атаку на Львів?
- Зранку 15 січня у Львові було чутно роботу ППО. Сигнал повітряної тривоги пролунав о 06:07. У Львівському та Золочівському районах області зафіксували рух ворожих безпілотників. О 06:50 оголосили про відбій повітряної тривоги.
- Згодом голова Львівської обладміністрації Максим Козицький повідомив про влучання в центрі міста. Міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що вибухова хвиля зачепила комунальника, який на тракторі розчищав від снігу територію поблизу, наразі він почуває себе задовільно. Атака спричинила пошкодження вікон в житлових будинках та будівлі Львівської політехніки.
- У Львові через атаку ухвалили рішення на певний період перекрити вулиці Митрополита Андрея і Шептицького. Тимчасово транспорт там не рухається, зокрема не діють наразі 3 маршрути тролейбуса: №27, №32, №38.