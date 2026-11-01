Удары по энергетике и раненая: Россия атаковала Киевскую область дронами

О последствиях очередного вражеского налета сообщили в телеграмме Киевской областной военной администрации.

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Последствия атаки в районах

Под вражеским ударом оказались жилые дома, гражданские объекты и энергетическая инфраструктура региона. Травмированную женщину из Обуховского района с ссадиной возле правой лопатки и острой реакцией на стресс госпитализировали в больницу.

В Обуховском районе взрывы также повредили торговое заведение, объект энергетики и три транспортных средства. В Бориспольском районе обломки повредили четыре частных дома.

Кроме того, российские дроны нанесли ущерб энергетической инфраструктуре в Броварском и Бучанском районах. В Фастовском и Белоцерковском районах зафиксированы повреждения по трем частным домовладениям в каждом.

Во всех этих местах продолжают работать оперативные службы, устраняя последствия ударов.

Напомним, что в ночь на 31 октября оккупанты также направили беспилотники на столичный регион, тогда в Броварском районе пострадали два человека.

Утром 1 ноября террор продолжается. Под ударом оказалась, в частности, энергетическая инфраструктура в Винницкой области. Взрывы гремели также в Киеве, Хмельницком и Ровно.