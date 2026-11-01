Удари по енергетиці та поранена: Росія атакувала Київщину дронами

Про наслідки чергового ворожого нальоту повідомили у телеграмі Київської обласної військової адміністрації.

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Наслідки атаки у районах

Під ворожим ударом опинилися житлові будинки, цивільні об'єкти та енергетична інфраструктура регіону. Травмовану жінку з Обухівського району із садном біля правої лопатки та гострою реакцією на стрес госпіталізували до лікарні.

В Обухівському районі вибухи також понівечили заклад торгівлі, об'єкт енергетики та три транспортні засоби. У Бориспільському районі уламки пошкодили чотири приватні будинки.

Крім того, російські дрони завдали шкоди енергетичній інфраструктурі у Броварському та Бучанському районах. У Фастівському та Білоцерківському районах зафіксовано пошкодження трьох приватних домоволодінь у кожному.

На всіх локаціях продовжують працювати оперативні служби, ліквідуючи наслідки ударів.

Нагадаємо, що в ніч на 31 жовтня окупанти теж спрямували безпілотники на столичний регіон, тоді у Броварському районі постраждали двоє людей.

Зранку ж 1 листопада терор продовжується. Під ударом була, зокрема, енергетична інфраструктура на Вінниччині. Вибухи гриміли також у Києві, у Хмельницькому та у Рівному.