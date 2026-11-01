Згорів автомобіль та побило вікна: у Вінниці впали уламки збитого дрона

Наслідки атаки на Вінницю / Shutterstock (ілюстративне)

У ніч на 1 листопада під час російської повітряної атаки на Вінницю в одному з мікрорайонів впали уламки безпілотника. У місті пошкоджено зупинку транспорту, згоріла автівка та вибито шибки в будинках.

За інформацією, яку оприлюднив Вінницький міський голова Сергій Моргунов у Telegram, звернень від постраждалих до лікарень міста наразі не надходило. Adv популярні відео Ліквідація наслідків нічної атаки Усі міські екстрені та профільні служби розпочали роботу на місці події одразу вночі. Комунальні підприємства оперативно перевірили стан мереж, тому весь громадський транспорт вийшов на лінії за звичним розкладом. З 8:00 у постраждалому районі розпочинають роботу спеціальні комісії разом із ремонтними бригадами. Фахівці проводитимуть поквартирне обстеження будинків, фіксуватимуть пошкодження та розпочнуть невідкладні відновлювальні роботи. Загалом протягом останньої доби російські війська випустили по території України сотні повітряних цілей різного типу. Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, ввечері 31 жовтня обласний центр також опинився під ударом російських військ: атака реактивних безпілотників призвела до вибухів у Вінниці.

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