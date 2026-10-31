Атака реактивних безпілотників призвела до вибухів у Вінниці

Про це пишуть місцеві ЗМІ та жителі у соціальних мережах. 24 Канал переказує, що відомо на цей момент.

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Що відомо про атаку БпЛА на Вінницю 31 жовтня?

Російська армія масовано застосувала для удару по Україні швидкісні реактивні дрони ввечері 25 жовтня. Чимало з них летіли на Захід.

Вінниця опинилася серед цілей ворога. Вибухи чули у місті близько 23:30 – 23:40. Сили Протиповітряної оборони активно відбивали атаку.

Інформація про наслідки обстрілу на момент публікації не надходила. Небезпека не минула.

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну небезпеку, загрози застосування ворогом ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.

Додамо, що вдень близько 15 години Вінницю вже атакували БпЛА. Тоді також у місті чули звуки вибухів.