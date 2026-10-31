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Наживо Триває атака "Шахедами": у Києві – тривога, де ще є небезпека

Анастасія Колеснікова

Росія атакує Україну дронами / Getty Images

Росія атакує Україну дронами

24 Канал розповідає, що відомо про повітряну загрозу на даний момент.

 
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Де пролітають російські БпЛА?

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Хронологія подій

Остання подія 6 хв тому

31 жовтня 2026

Реактивний БпЛА в напрямку н.п.Смига на Рівненщині

Реактивні БпЛА на Черкащині курс Умань

Реактивний БпЛА на Боярку

Реактивний БпЛА на Сквиру

Реактивні БпЛА на Умань

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Ударні БпЛА на Козятин, Калинівку, Липовець

Реактивні БпЛА повз Умань у північно-західному напрямку

Реактивний БпЛА на Дніпро з північного сходу

Вінниччина: ударні БпЛА на Калинівку, Липовець

Черкащина: ударні БпЛА повз Драбів у західному напрямку

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Полтавщина: ударні БпЛА на Семенівку, Велику Багачку, Лубни, Лохвицю, Заводське, Ромодан

Ударні БпЛА на Павлоград

Кіровоградщина: ударні БпЛА на Гайдамацьке, Нову Прагу, Долинську, Інгулецьке

Вінниччина: реактивний та ударний БпЛА повз Погребище у північно-західному напрямку

Реактивні БпЛА у Синельниківському районі Дніпропетровщини – у північно-західному напрямку

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Реактивний БпЛА на Смигу на Рівненщині з північного сходу

Реактивний БпЛА на Кам'янське

Кіровоградщина: реактивні БпЛА на Новоукраїнку та Знам'янку

Київщина: реактивні БпЛА повз Макарів у північно-західному напрямку, повз Обухів у західному напрямку

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