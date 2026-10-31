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В эфире Продолжается атака "Шахедами": в Киеве – тревога, где еще существует опасность

Анастасия Колесникова

Россия проводит атаку на Украину с помощью дронов / Getty Images

Россия проводит атаку на Украину с помощью дронов

24 Канал рассказывает , что известно об угрозе с воздуха на данный момент.

 
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Где пролетают российские БПЛА?

В каких областях объявлена тревога: смотрите на карте

Хронология событий

Последнее событие 7 мин назад

31 октября 2026

Реактивный БПЛА в направлении населенного пункта Смыга в Ровенской области

Реактивные БПЛА в Черкасской области, направление Умань

Реактивный БПЛА в Боярке

Реактивный БПЛА в Сквире

Реактивный БПЛА в Васильков

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Реактивный БПЛА в Белой Церкви

Ударные БПЛА на Черкассы с севера

Реактивные БПЛА в Умани

Ударные БПЛА на Козятин, Калиновку, Липовец

Реактивные БПЛА пролетели мимо Умани в северо-западном направлении

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Реактивный БПЛА над Днепром с северо-востока

Винницкая область: удары БПЛА по Калиновке и Липовец

Черкасская область: ударные БПЛА пролетели мимо Драбова в западном направлении

Полтавская область: ударные БПЛА на Семеновку, Великую Багачку, Лубны, Лохвицу, Заводское, Ромодан

Ударные БПЛА в Павлограде

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Кировоградская область: удары БПЛА по Гайдамацкому, Новой Праге, Долинскому, Ингулецкому

Винницкая область: реактивный и ударный БПЛА пролетел мимо Погребища в северо-западном направлении

Реактивные БПЛА в Синельниковском районе Днепропетровской области – в северо-западном направлении

Реактивный БПЛА в Смыге в Ровенской области с северо-востока

Реактивный БПЛА в Каменском

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Кировоградская область: реактивные БПЛА на Новоукраинку и Знаменку

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