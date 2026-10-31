Атака реактивных беспилотников привела к взрывам в Виннице

Об этом сообщают местные СМИ и жители в социальных сетях. 24 Канал передает, что известно на данный момент.

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Что известно об атаке БПЛА на Винницу 31 октября?

Российская армия массово применила для удара по Украине скоростные реактивные дроны вечером 25 октября. Многие из них летели на Запад.

Винница оказалась среди целей врага. Взрывы слышали в городе около 23:30 – 23:40. Силы Противовоздушной обороны активно отражали атаку.

Информация о последствиях обстрела на момент публикации не поступала. Опасность не миновала.

Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозах применения врагом ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Добавим, что днем около 15 часа Винницу уже атаковали БПЛА. Тогда в городе также слышались звуки взрывов.