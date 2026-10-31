У Вінниці пролунали вибухи: місто атакують російські БпЛА

Про це повідомляють у Повітряних силах та у мережі.

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Що відомо про вибухи?

Повітряну тривогу для Вінницького району оголосили орієнтовно о 13:54, згодом небезпека охопила й Хмільницький район. Близько 15:01 у Повітряних силах ЗСУ попередили про рух безпілотника курсом на Калинівку зі сходу.

Вже о 15:13 там наголосили про загрозу для обласного центра зі східного напрямку. Незадовго після цього, орієнтовно о 15:22, у мережі з'явилася перша інформація про те, що у Вінниці було гучно через російський безпілотник.

У Вінниці чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного– ідеться у повідомленні.

О 15:33 у межах області пролунали повторні вибухи.

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До речі, незадовго до цього гучно було у Київській області. в регіоні працювала протиповітряна оборона через загрозу дронового удару. Жодної інформації стосовно потенційних наслідків атаки наразі не оприлюднювали.