Росія атакувала дронами Київщину: є постраждалі

Про це розповів начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

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Які наслідки атаки

Постраждалою виявилася жінка 1950 року народження, яка дістала рвану рану скроневої ділянки голови.

Разом із нею під удар потрапив чоловік 1951 року народження, у якого діагностували гостру реакцію на стрес та надали необхідну медичну допомогу на місці.

Внаслідок російської атаки пошкоджено приватний житловий будинок і розташовану поруч господарську споруду.

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Напередодні російська армія також масовано спрямувала безпілотники на столичний регіон. Було пошкоджено будинки у 4 районах.

Найбільше руйнувань житлового фонду зафіксовано в Обухівському районі.

Крім того, російські безпілотники пошкодили інфраструктурний об'єкт в Бориспільському районі.