Росія атакувала Київщину дронами: зруйновано будинки у 4 районах

Згідно з повідомленням Київської обласної військової адміністрації, під ворожим ударом опинилися житлові сектори та цивільні об'єкти Вишгородського, Броварського, Бориспільського й Обухівського районів.

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У Вишгородському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватний житловий будинок та господарську будівлю. Схожих руйнувань зазнав і Броварський район, де понівечено приватну садибу.

Найбільше руйнувань житлового фонду зафіксовано в Обухівському районі. Там уламками та вибуховою хвилею пошкоджено три приватні житлові будинки, господарську споруду, а також об'єкт інфраструктури.

Крім того, ворожі безпілотники завдали шкоди інфраструктурному об'єкту в Бориспільському районі. На всіх локаціях оперативно працюють підрозділи ДСНС та комунальні служби, ліквідуючи наслідки ударів.

Що було відомо раніше?

Як уже повідомлялося на нашому сайті, російські війська регулярно спрямовують ударні дрони на столичний регіон. Зокрема, під час повітряних нальотів наприкінці жовтня сили протиповітряної оборони неодноразово відбивали атаки безпілотників над різними районами Київської області.