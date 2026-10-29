Росіяни вдарили по Києву балістикою: є влучання, в одному з районів горять уламки ракети

Атака на Київ
Російські війська не припиняють тероризувати Україну. Увечері 29 жовтня була оголошена ракетна загроза. У Києві прогриміли вибухи.
Про це повідомляє 24 Канал.
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Що відомо про атаку на Київ?
Передусім зазначимо, що о 22:40 у столиці пролунала повітряна тривога через загрозу балістики з півночі.
Повітряні сили попереджали, що у бік Києва рухалися балістичні ракети. Уже близько 22:43 було чутно вибухи.
Вибухи в столиці. Місто під атакою балістики. Перебувайте в укриттях
Пізніше стало відомо, що в Дарницькому районі сталося влучання в складські будівлі.
Водночас у Дніпровському районі горять уламки ракети в дворі одного з житлових комплексів. За іншою адресою вибуховою хвилею повибивало вікна в житловому будинку. За словами Кличка, туди прямують екстрені служби.
Зазначимо, що окрім балістичних загроз, українські міста майже безперервно перебувають під обстрілом ударними дронами. Про рух ворожих цілей ви можете дізнатися в хронології 24 Каналу.
Де ще було неспокійно через обстріли?
Упродовж дня 29 жовтня ударів зазнали низка українських міст. Зокрема, росіяни атакували вокзал у Дніпрі, на якому перебували люди. На жаль, багато з них загинули, є й постраждалі.
Ворог також атакував центр Чернігова, жертвами обстрілу стали, зокрема, дві 15-річні дівчини. Наслідки атак фіксували й на Харківщині.
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