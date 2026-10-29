Ворожі БпЛА знову атакують українські міста: де існує загроза

Росія атакує Україну Шахедами: куди летять дрони / Фото Getty Images
Російська армія знову атакує Україну ударними безпілотниками. Через це в низці регіонів кілька разів оголошували повітряну тривогу.
24 Канал стежить за рухом російських дронів та повідомляє, де виникає загроза атак.
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Де зараз рухаються ворожі цілі?
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Харківщина: група ударних БпЛА курсом на Барвінкове
Київщина: реактивні БпЛА через Згурівку курсом на Бориспіль.
Чернігівщина: реактивний БпЛА курсом на Прилуки.
Полтавщина: реактивний БпЛА в напрямку Лубнів.
На Глеваху.
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Київщина: реактивний БпЛА курсом на Обухів/Українку
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