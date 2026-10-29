Live
Переглядів: Час читання:1 хв

Ворожі БпЛА знову атакують українські міста: де існує загроза

Катерина Мілєніна
Ворожі БпЛА знову атакують українські міста: де існує загроза

Росія атакує Україну Шахедами: куди летять дрони / Фото Getty Images

Російська армія знову атакує Україну ударними безпілотниками. Через це в низці регіонів кілька разів оголошували повітряну тривогу.

24 Канал стежить за рухом російських дронів та повідомляє, де виникає загроза атак.

 
Adv

популярні відео

Де зараз рухаються ворожі цілі?

Доповнюємо новину...

Харківщина: група ударних БпЛА курсом на Барвінкове

Київщина: реактивні БпЛА через Згурівку курсом на Бориспіль.

Чернігівщина: реактивний БпЛА курсом на Прилуки.

Полтавщина: реактивний БпЛА в напрямку Лубнів.

На Глеваху.

Реклама

Київщина: реактивний БпЛА курсом на Обухів/Українку

Коментарі

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Реклама
Adv