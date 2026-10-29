Ворожі БпЛА знову атакують українські міста: де існує загроза

Росія атакує Україну Шахедами: куди летять дрони / Фото Getty Images

Російська армія знову атакує Україну ударними безпілотниками. Через це в низці регіонів кілька разів оголошували повітряну тривогу.

24 Канал стежить за рухом російських дронів та повідомляє, де виникає загроза атак. Adv популярні відео Де зараз рухаються ворожі цілі? Доповнюємо новину... 22:00, 29 жовтня / Харківщина: група ударних БпЛА курсом на Барвінкове 21:34, 29 жовтня / Київщина: реактивні БпЛА через Згурівку курсом на Бориспіль. 21:28, 29 жовтня / Чернігівщина: реактивний БпЛА курсом на Прилуки. 21:18, 29 жовтня / Полтавщина: реактивний БпЛА в напрямку Лубнів. 21:13, 29 жовтня / На Глеваху. Реклама 21:05, 29 жовтня / Київщина: реактивний БпЛА курсом на Обухів/Українку

Ексклюзиви 24 каналу

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter