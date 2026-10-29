Live
Просмотров: Время чтения: 1 мин

Вражеские БПЛА снова атакуют украинские города: где существует угроза

Катерина Миленина
Россия проводит атаку на Украину с помощью "Шахедов": куда летят дроны

Россия проводит атаку на Украину с помощью "Шахедов": куда летят дроны / Фото Getty Images

Российская армия вновь атакует Украину с помощью ударных беспилотников. Из-за этого в ряде регионов несколько раз объявляли воздушную тревогу.

24 Канал отслеживает передвижения российских дронов и сообщает, где возникает угроза атак.

 
Adv

популярные видео

Где сейчас находятся вражеские цели?

Дополняем новость...

Киевская область: реактивные БПЛА пролетели над Згуровкой в направлении Борисполя.

Черниговская область: реактивный БПЛА направляется в сторону Прилук.

Полтавская область: реактивный БПЛА в направлении Лубнов.

В Глеваху.

Киевская область: реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Обухова/Украинки

Реклама

Комментарии

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Реклама
Adv