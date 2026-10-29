Вражеские БПЛА снова атакуют украинские города: где существует угроза

Россия проводит атаку на Украину с помощью "Шахедов": куда летят дроны / Фото Getty Images
Российская армия вновь атакует Украину с помощью ударных беспилотников. Из-за этого в ряде регионов несколько раз объявляли воздушную тревогу.
24 Канал отслеживает передвижения российских дронов и сообщает, где возникает угроза атак.
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Киевская область: реактивные БПЛА пролетели над Згуровкой в направлении Борисполя.
Черниговская область: реактивный БПЛА направляется в сторону Прилук.
Полтавская область: реактивный БПЛА в направлении Лубнов.
В Глеваху.
Киевская область: реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Обухова/Украинки
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