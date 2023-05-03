Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, есть вероятность, что это были российские партизаны, впрочем, весь инцидент похож на дело рук спецслужб.

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Причина отмены парада

Россия обвиняет Украину в так называемой ночной "атаке беспилотников" на Кремль и покушении на российского диктатора Владимира Путина соответственно. В Офисе Президента уже отреагировали на этот инцидент, заявив, что эта провокация России и Украины не имеет отношения к этому.

Если это не проверка российскими партизанами ПВО Кремля, то, скорее всего, это провокация. Таким родом провокаций занимается ФСБ. Это может быть для того, чтобы массированно ударить по Украине или по некоторым точкам в Украине и представить это как "большую победу и ответ". Или для того, чтобы решить вопрос отхода от проведения парада,

– предположил Роман Свитан.

Российским властям нужна какая-то причина для отмены парада до 9 мая в Москве. "Атака беспилотников" как раз может стать ею. Как показав возможные риски, парад в столице отменят, как и в других городах. Вероятно, Путину очень не хочется выходить на публику под удары уже настоящих украинских дронов.

Роман Свитан рассказал о постановочной "атаке дронов" на Кремль: смотреть видео

"Сверохраненный" Кремль

Российская сторона заявляет о том, что якобы средствами радиолокационной борьбы были выведены из строя беспилотники. Но на видео удара видны вспышки и пожар на куполе Кремля. Кроме того, н а записи видели и два человека с фонариками перед второй атакой.

Это точно не радиоэлектронное действие, оно оказывается по другому. Это взрыв самого летательного аппарата с инициацией. Скорее всего, была радиоинициация, то есть дрон или был самоконтролируемый, или под руководством телеоператором, который и взорвал его на определенной высоте,

– отметил летчик-инструктор.

Кто-то из русских партизан, у кого был непосредственный контакт с аппаратом, мог вывести его на купол и взорвать на камеру. Но ввиду того, что запись видео была очень хорошего качества, можно заявить, что вероятнее всего, это была спецоперация ФСБ.

Интересно заметить, что в России не учли того, что постоянно заявляли о "сверхохраненности" Кремля и 100% работе ПВО там.

"Они забыли об этом. Или группа, которая не была вовлечена в ИПСО по ПВО, отработала как раз таким аппаратом. Слишком постановочные кадры, слишком хорошо они сняты. Все камеры изначально были выставлены так, чтобы по биссектрисам провести съемку", – подчеркнул Свитан.

Военный эксперт не исключает, что это действительно могли быть российские партизаны, понимающие, где стоят камеры. Но версия о работе ФСБ наиболее вероятна.

"Атака беспилотников" по куполу Кремля: главное