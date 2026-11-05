Дроны провели атаку на Рязань: горят НПЗ и склад Wildberries

Об этом пишет Exilenova+.

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Что известно об атаке на Рязань?

В ночь на 5 ноября в Рязани раздалось большое количество взрывов. Перед этим в регионе объявили об угрозе атаки беспилотников, а местные жители сообщали о работе российской противовоздушной обороны.

После атаки загорелся Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Кадры пожара на предприятии были опубликованы в сети, а аналитики ASTRA подтвердили, что горит именно НПЗ. Там зафиксировано несколько очагов возгорания.

Также в местных и мониторинговых пабликах сообщают о пожаре на логистическом объекте маркетплейса Wildberries.

Рязань под ударом / Exilenova+

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Отметим, что Рязанский нефтеперерабатывающий завод – одно из крупнейших предприятий такого типа в России, входящее в структуру "Роснефти". Его мощность оценивается примерно в 17–18 миллионов тонн нефти в год, что составляет почти 5% всех нефтеперерабатывающих мощностей страны террориста.

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Предприятие производит бензин, дизельное топливо, мазут, битум и авиационное топливо. Завод снабжает топливом Москву и другие центральные регионы России, а также поставляет продукцию для нужд российского Министерства обороны.

В частности, на предприятии производят авиационный керосин ТС-1, который используется военной авиацией России. Также завод выпускает дизельное топливо для нужд оккупационной армии.

Напомним, в ночь на 3 ноября в российском Ярославле в результате атаки беспилотников на местном НПЗ вспыхнул пожар. По данным очевидцев, на территории предприятия возникли как минимум три очага возгорания.

Местные жители также сообщали о громких взрывах и густом дыме над промышленной зоной. На опубликованных в сети видео видно открытое пламя и столб дыма над заводом.

Под атаку попал НПЗ "Славнефть-ЯНОС", входящий в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Завод производит бензин, дизельное топливо, мазут, авиационный керосин и другие нефтепродукты, поставляя их в центральные и северо-западные регионы страны. Среди потребителей его продукции также есть аэропорты и объекты российского военно-промышленного комплекса.