Горит один из крупнейших НПЗ России: в Ярославле – пожар, в небо поднимается дым

Об этом сообщает телеграм-канал Exilenova+.

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Что известно об атаке на НПЗ в Ярославле?

Ночью 3 ноября под атакой оказался российский НПЗ в городе Ярославль. После удара на территории промзоны вспыхнул пожар. Местные жители сообщают о 3 очагах пожара на территории Ярославского НПЗ.

На обнародованных видеозаписях отчетливо виден густой столб дыма и открытое пламя на территории завода. Местные жители сообщали о громких взрывах и пожаре на предприятии. Ранее в регионе объявляли беспилотную опасность.

Горит НПЗ в Ярославле: смотрите видео

Важно Нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" (ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"), или, как его еще называют, Ярославский НПЗ, входит в топ-5 НПЗ России. В сети отмечают, что Ярославский НПЗ производит автомобильный бензин, дизельное топливо, мазут, авиационный керосин, масла, парафины и другие нефтепродукты. Завод поставляет нефтепродукты потребителям Центрального и Северо-Западного регионов России и обеспечивает топливом Московскую область.

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В Ярославле горит НПЗ после атаки дронов: смотрите видео

Серия ударов по российской нефтепереработке

Напомним, ранее мы писали, что утром 1 ноября после атаки сотен дронов значительные повреждения получил нефтеперерабатывающий завод в Кстово Нижегородской области. Тогда пожар охватил технологические установки предприятия.

Также 30 октября под ударом беспилотников оказался Новокуйбишевский НПЗ в Самарской области. Возгорание там вызвало сильное облако черного дыма над городом.