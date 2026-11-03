Палає один із найбільших НПЗ Росії: у Ярославлі – пожежа, в небо підіймається дим

Про це повідомляє телеграм-канал Exilenova+.

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Що відомо про атаку на НПЗ в Ярославлі?

Вночі 3 листопада під атакою опинився російський НПЗ у місті Ярославль. Після удару на території промзони спалахнула пожежа. Місцеві жителі повідомляють про 3 осередки пожежі на території Ярославського НПЗ.

На оприлюднених відеозаписах чітко видно густий стовп диму та відкрите полум'я на території заводу. Місцеві жителі повідомляли про гучні вибухи та пожежу на підприємстві. Раніше в регіоні оголошували безпілотну небезпеку.

Горить НПЗ в Ярославлі: дивіться відео

Важливо Нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" (ПАТ "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"), або, як його ще називають, Ярославський НПЗ, входить до топ-5 НПЗ Росії. В мережі зазначають, що Ярославський НПЗ виробляє автомобільний бензин, дизельне паливо, мазут, авіаційний гас, олії, парафіни та інші нафтопродукти. Завод постачає нафтопродукти споживачам Центрального та Північно-Західного регіонів Росії та забезпечує паливом Московську область.

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У Ярославлі горить НПЗ після атаки дронів: дивіться відео

Серія ударів по російській нафтопереробці

Нагадаємо, раніше ми писали, що вранці 1 листопада після атаки сотні дронів зазнав значних пошкоджень нафтопереробний завод у Кстово Нижньогородської області. Тоді пожежа охопила технологічні установки підприємства.

Також 30 жовтня під ударом безпілотників опинився Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області. Займання там спричинило сильну хмару чорного диму над містом.