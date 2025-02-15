Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ и вражеское оборонное ведомство. По предварительной информации, раненых и погибших якобы нет.

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Какие последствия атаки БпЛА в России

Атака началась из Ростова-на-Дону в 01:15 ночи, взрывы слышали в микрорайоне Западный. Также о громких звуках сообщали жители города Батайска, что в 6 километрах от Ростова. По данным росСМИ, обломками беспилотников в Железнодорожном районе Ростова пробита кровля частного дома.

В России слышали взрывы: смотрите на видео

Также взрывы слышали в Волгограде, целью дронов был местный НПЗ. Местный губернатор Андрей Бочаров сообщил, что в результате падения обломков на территории промзоны возникло возгорание площадью 5 квадратных метров. Возгорание якобы ликвидировали.

Атака дронов на Россию: смотрите видео

Кроме того, в результате атаки вспыхнул промышленный объект в Калужской области. Неспокойно было и на территории Саратовской области. Согласно обнародованной информации от местных властей, там якобы пострадавших и повреждений нет.



План "Ковер" вводили в 7 аэропортах в России, в частности, в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Грозном, Калуге, Саратове, Ульяновске. Сейчас все ограничения сняли.

Местные жаловались на взрывы и вспышки: смотрите видео

В свою очередь российское министерство обороны сообщает о сбитии якобы 40 беспилотных летательных аппаратов, из них 17 – над Волгоградской областью, 12 – над Калужской областью, 9 – над Ростовской областью и 2 – над Саратовской областью.