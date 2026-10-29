Единственное в России и важное для ВПК: какое предприятие могли поразить дроны в Башкортостане

Башкирская содовая компания – один из крупнейших химических комплексов России. Он занимает первое место в стране по производству кальцинированной и пищевой соды, отмечает Astra.

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Что известно о БСК в Стерлитамаке?

Предприятие входит в состав холдинга "Росхим", которому принадлежит контрольный пакет акций (57,43%).

БСК была создана в мае 2013 года в результате слияния двух больших советских предприятий – ОАО "Сода" и ОАО "Каустик". В настоящее время комплекс включен в закрытый реестр оборонных предприятий Минпромторга России.

БСК снабжает военные заводы соляной кислотой и дихлорэтаном, а также является единственным российским производителем терефталоилхлорида. Это критически важное соединение для создания синтетических баллистических нитей, высокопрочных полимеров и арамидных материалов. Из него изготавливают бронежилеты, шлемы и элементы бронезащиты для военной техники и авиации.

Ранее дроны провели атаку на БСК 27 августа. Тогда над предприятием тоже поднимался дым.

Отметим, что ночью Россия подверглась одной из самых массированных атак. 19 регионов страны подверглись ударам более 1200 дронов. Половина беспилотников летела на Москву и область. В столице закрывали аэропорты, а самолеты были вынуждены разворачиваться в небе.