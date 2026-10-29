Єдине у Росії та важливе для ВПК: яке підприємство дрони могли уразити у Башкортостані

Башкирська содова компанія – один з найбільших хімічних комплексів Росії. Він займає перше місце в країні з виробництва кальцинованої та харчової соди, зазначає Astra.

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Що відомо про БСК у Стерлітамаку?

Підприємство входить до складу холдингу "Росхім", якому належить контрольний пакет акцій (57,43%).

БСК була утворена у травні 2013 року внаслідок злиття двох великих радянських підприємств – ВАТ "Сода" та ВАТ "Каустик". Наразі комплекс включено до закритого реєстру оборонних підприємств Мінпромторгу Росії.

БСК забезпечує військові заводи соляною кислотою та дихлоретаном, а також є єдиним російським виробником терефталоілхлориду. Це критично важлива сполука для створення синтетичних балістичних ниток, високоміцних полімерів та арамідних матеріалів. З неї виготовляють бронежилети, шоломи та елементи бронезахисту для військової техніки та авіації.

Раніше дрони атакували БСК 27 серпня. Тоді над підприємством теж здіймався дим.

Зауважимо, що уночі Росія зазнала однієї з наймасованіших атак. 19 регіонів країни перебували під ударами понад 1200 дронів. Половина безпілотників летіла на Москву і область. У столиці зачиняли аеропорти, а літаки були змушені розвертатися у небі.