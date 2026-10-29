У Росії заявили про одну з наймасованіших атак: з тисячі дронів 600 летіло на Москву

Як повідомляє OSINT-канал Astra, загроза ударів з повітря паралізувала роботу летовищ російської столиці посеред ночі. Пасажирські борти екстрено перенаправляли задля уникнення можливих інцидентів у небі.

Adv

популярні відео

Російські аеропорти не працювали

Так, незадовго до півночі Росавіація ввела обмеження на приймання та відправлення літаків у трьох аеропортах регіону: Внуково, Домодєдово та Жуковський (Раменське).

Через це, зокрема, два літаки з Туреччини, які летіли до Внуково, були змушені повернутися.

Близько 06:00 обмеження у трьох столичних аеропортах були зняті.

За повідомленнями мера Москви Сергія Собяніна, у бік столиці летіли 613 українських безпілотників. За словами чиновника, 231 дрон знищили на підльоті до Москви, але більшу частину нейтралізували на далеких підступах.

Зауважимо, що упродовж ночі припиняли роботу аеропорти Ярославля, Пензи, Саратова, Саранська, Самари, Нижнього Новгорода, Ульяновська, Чебоксар, Казані, Нижньокамська, Кірова, Уфи, Оренбурга, Пермі, Челябінська, Калуги, Єкатеринбурга тощо.

Реклама

Загалом уночі Росію атакували 1214 БПЛА. Під удар потрапили 19 регіонів. Серед них – Башкортостан. Вранці дрони атакували тамтешнє місто Стерлітамак. Після вибухів над Башкирською содовою компанією (БСК) здійнявся дим. БСК – великий хімічний комплекс Росії, який виробляє соду та продукцію для оборонної промисловості. Зокрема, це єдине в Росії підприємство, що виробляє терефталоїлхлорид – компонент для створення міцних матеріалів, зокрема аналогів кевлару, які використовують у бронежилетах, шоломах і бронезахисті військової техніки.

Масштабні перебої в авіації фіксують не вперше

Подібні колапси у московському авіавузлі відбуваються регулярно на тлі систематичних атак. Нагадаємо, раніше ми писали, що атака дронів зупинила роботу всіх чотирьох аеропортів Москви.

Через регулярну загрозу безпілотників у столиці Росії скасували або затримали понад 210 рейсів. Постійне оголошення обмежень на польоти продовжує завдавати багатомільярдних збитків російській авіагалузі.