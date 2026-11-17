Об этом сообщает российское издание "РИА Новости" со ссылкой на данные Минобороны России.

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Какое количество дронов якобы сбила российская ПВО?

По подсчетам российского агентства, за последние сутки силы ПВО якобы уничтожили 2256 украинских беспилотников. Таким образом, Россия второй раз подряд сообщает о рекордном количестве перехваченных дронов.

Накануне, 16 ноября, российское военное ведомство также заявляло о рекорде. Тогда, по его данным, за сутки якобы уничтожили 2049 беспилотников самолетного типа. Российские СМИ назвали это самым высоким показателем за все время подсчетов.

Отдельно утром 17 ноября Минобороны России сообщило о якобы уничтожении еще 1441 беспилотника в течение ночи – с 20:00 16 ноября до 08:00 17 ноября по московскому времени.

Потери ВСУ по российским данным / Фото РИА Новости

Какие последствия ночной атаки зафиксировали на оккупированных территориях?

В то же время телеграм-канал Андрющенко Time сообщает о повторной атаке на автомобильную часть Крымского моста. По информации канала, одна из двух арочных конструкций разрушена, ее часть оказалась в воде.

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Оккупационные власти подтвердили полное прекращение автомобильного движения по переправе. Транспорт перенаправляют на Керченскую паромную переправу. Российские источники сообщали о трех волнах атаки, в частности с применением реактивных беспилотников.

Также сообщалось о взрывах в Мариупольском Приазовье. По данным канала, около 04:31 в Мариуполе зафиксировали попадание в энергетический объект. После этого город почти полностью остался без электроснабжения.

Кроме того, около 03:01 мощный взрыв прогремел в Бердянске возле стелы "Донецкая область". Информации о последствиях этого взрыва пока нет.

Угрозу беспилотников также объявляли в Вологодской, Новгородской, Ульяновской, Самарской, Оренбургской, Челябинской и Саратовской областях, Татарстане, Марий Эл, Чувашии, Башкортостане, Краснодарском крае и оккупированном Крыму.

В Оренбургской области временно перекрывали отдельные участки трассы М-5 и местных дорог. В Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края из-за угрозы БПЛА родителям рекомендовали оставить детей дома.

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