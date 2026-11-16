Устроили фейерверк на нефтебазах России: Силы обороны рассказали о последствиях атаки по вражеским целям

Об этом сообщили в Силах специальных операций ВСУ. Спецоперация была проведена подразделениями Deep Strike совместно с повстанческим движением "Черная искра" непосредственно на территории России.

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Какие нефтебазы поразили ССО?

Одним из пораженных объектов стала нефтебаза ООО "ТРАНЗИТ-ЭКСПРЕСС". Это распределительный терминал, который принимает, хранит и отгружает светлые и темные нефтепродукты.

Комплекс имеет две отдельные площадки с резервуарами и независимой инфраструктурой. Она позволяет перегружать топливо с железнодорожного на автомобильный транспорт.

Также ССО поразили нефтебазу "Азовская", расположенную вблизи портовой инфраструктуры города. Ее резервуарный парк может вмещать до 30 тысяч кубометров нефтепродуктов, а мощность перевалки составляет до 60 тысяч тонн топлива в месяц.

Предприятие может принимать нефтепродукты железнодорожным, автомобильным и морским транспортом.

Какое значение имеют пораженные объекты для России

Обе нефтебазы играют важную роль в обеспечении поставок нефтепродуктов с территории России на временно оккупированные территории юга Украины.

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В ССО подчеркнули, что поражение этих объектов ослабляет логистические возможности противника и затрудняет обеспечение топливом российских оккупационных войск на территории Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, как 13 ноября украинские силы провели атаку на нефтяную станцию Самара в Самарской области, которая обладает крупнейшим резервуарным парком в Европе.