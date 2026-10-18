Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Какова ситуация в Санкт-Петербурге?

Массовые отключения электроэнергии охватили Калининский и Красногвардейский районы города, а также Ручьи. Из-за повреждения линий электропередач в регионе фиксировались существенные перебои с электричеством, а жители нескольких жилых комплексов в Новосаратовке остались еще и без отопления.

В некоторых местных телеграм-каналах также сообщают об отсутствии водоснабжения.

По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, в городе возникли пожары на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском и Красногвардейском районах. Также были повреждены линии электропередачи.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что за ночь противовоздушная оборона якобы сбила над областью 126 беспилотников. Несмотря на заявления чиновника об отражении атаки, обломки аппаратов нанесли заметный ущерб в нескольких населенных пунктах региона.

В частности, обломки повредили частный дом под Кировском и многоэтажный дом во Всеволожске. В селе Низино вспыхнул пожар, в результате которого сгорели или были повреждены четыре автомобиля.

Поражение стратегических объектов и коллапс инфраструктуры

Как уже сообщалось на нашем сайте, беспилотники попали в резервуарный парк АО "Петербургский нефтяной терминал"в Большом порту города. Этот нефтяной комплекс площадью 37 гектаров считается крупнейшим узлом перевалки российских нефтепродуктов на Балтике.

Напомним, ранее мы писали о том, что по центру обработки данных ИЦВА и подстанции 330 кВ "Восточная", что привело к перебоям в работе цифровых сервисов платформы ВК, а в аэропорту Пулково временно приостанавливали рейсы и укрывали людей в убежищахK.