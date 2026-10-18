В компании Fire Point подтвердили факт атаки.
Что известно об ударе по Петербургу?
Как сообщает телеграм-канал Exilenova+, в Большом порту Санкт-Петербурга после многочисленных попаданий беспилотников загорелся резервуарный парк АО "Петербургский нефтяной терминал".
Последствия атаки: смотрите видео
Этот комплекс площадью 37 гектаров насчитывает более 30 резервуаров общим объемом 441 000 кубических метров и является крупнейшим узлом перевалки нефтепродуктов России на Балтике.
Подтверждение удара / Днепр Osint
Поражение дата-центра и энергетической инфраструктуры
Одновременно под удар попал центр обработки данных ИЦВА, который обеспечивает функционирование сервисов платформы ВК. Повреждение объекта проектной мощностью 63 МВт привело к масштабному сбою в работе онлайн-сервисов и облачных систем по всей сети.
Наряду с дата-центром беспилотники поразили подстанцию 330 кВ "Восточная", поэтому часть города и прилегающих районов области осталась без электроснабжения. Кроме того, зафиксировано повреждение одного из городских мостов.
Реакция местных властей и последствия
Губернатор Беглов сообщил, что спасатели ликвидируют возгорания гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском и Красногвардейском районах, а также на территории нефтяного комплекса.
"Жертв нет. Возможны перебои с мобильным интернетом", – заявил губернатор Беглов.
Из-за атаки в городе временно ограничили работу аэропорта Пулково, где людей перевели в укрытия. По данным Fire Point, для операции украинские военные применили беспилотники FP-1.
Предыдущие удары по объектам в российском тылу
Как уже сообщалось на нашем сайте, дальнобойные удары регулярно выводят из строя стратегические предприятия противника.
Напомним, ранее мы писали о " повреждение Омского нефтеперерабатывающего завода" в 2500 километрах от границы, а также об атаке Сил обороны на Сургутский завод стабилизации конденсата "Газпрома".