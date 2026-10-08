БПЛА совершили прорыв эшелонированной системы ПВО непосредственно в Омской области, о чем и писали в сети.

Что известно об атаке на Омск?

В самом городе и в районе промышленного объекта местные жители слышали серию мощных взрывов, пока российские военные безуспешно пытались отразить воздушную атаку.

Несмотря на попытки вражеской обороны уничтожить воздушные цели, беспилотникам удалось пробить защитный купол и попасть по промышленным мощностям Омского НПЗ.

Этот объект считается ключевым звеном нефтеперерабатывающей инфраструктуры России, поэтому любые повреждения его технологических установок существенно влияют на обеспечение российской армии горюче-смазочными материалами.

Удар по Омскому НПЗ: смотрите фото

Омск, соскучился по FP-1?

– недвусмысленно написали в компании Fire Point.

Как уже сообщалось на нашем сайте, Силы обороны Украины систематически наносят точечные удары по объектам критической инфраструктуры врага.

Успешные атаки на стратегические НПЗ существенно снижают экспортный потенциал агрессора и создают дефицит топлива в воинских соединениях России.

Утром 8 октября украинские военнослужащие нанесли удар по нефтеперерабатывающему комплексу "Газпром Нефтехим Салават" в городе Салават Башкортостана. На территории предприятия вспыхнул пожар.