БпЛА здійснювали прорив ешелонованої системи ППО безпосередньо в Омській області, про що й писали в мережі.

Що відомо про атаку на Омськ?

У самому місті та в районі промислового об'єкта місцеві жителі чули серію потужних вибухів, поки російські військові безуспішно намагалися відбити повітряну атаку.

Попри намагання ворожої оборони знищити повітряні цілі, безпілотникам вдалося пробити захисний купол та влучити по промислових потужностях Омського НПЗ.

Цей об'єкт вважається ключовою ланкою нафтопереробної інфраструктури Росії, тому будь-які ураження його технологічних установок суттєво впливають на забезпечення російської армії пально-мастильними матеріалами.

Удар по Омському НПЗ: дивіться фото

Омську, скучив за FP-1?

– недвозначно написали в компанії Fire Point.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, Сили оборони України системно завдають точкових ударів по об'єктах критичної інфраструктури ворога.

Успішні атаки на стратегічні НПЗ суттєво знижують експортний потенціал агресора та створюють дефіцит пального у військових з'єднаннях Росії.

Буквально вранці 8 жовтня українські військові уразили нафтопереробний комплекс "Газпром нафтохім Салават" у місті Салават у Башкортостані. На території підприємства спалахнула пожежа.