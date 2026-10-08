Об этом сообщили в Генштабе.

Что известно об объекте

"Газпром нефтехим Салават" – один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России.

Предприятие имеет мощность по переработке до 10 миллионов тонн углеводородного сырья в год и производит автомобильные бензины, дизельное топливо, мазут, битум, полиэтилен и другую продукцию нефтепереработки и нефтехимии.

Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил России.

Поражение подобных объектов российского агрессора является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического потенциала Российской Федерации,

– отметили в Генштабе.

Напомним, что ночью также под прицелом оказалась Рязанская область. По городу Сасово был нанесен удар по территории одного из промышленных комплексов. Пожар вспыхнул в " на станкостроительном заводе "Саста" и в дата-центре "Яндекса" ".