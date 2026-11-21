Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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Каковы подробности?

Нападение беспилотников произошло в открытом море во время движения судна по установленному коммерческому маршруту. В настоящее время спасательные подразделения в срочном порядке проводят операцию по спасению людей, находившихся на борту судна.

Последствия атаки и степень повреждений, нанесенных судну, сейчас уточняются. Информация о пострадавших среди моряков или масштабах разрушений на данный момент не предоставляется.

Ранее Россия угрожала ответить на задержание западными странами танкеров своего так называемого "теневого флота".

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о возможных "зеркальных и асимметричных мерах" и обвинил европейские государства в пиратстве.