Лавров обвинил Европу в "пиратстве" и пригрозил ответом

Об этом пишет The Moscow Times.

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Почему Россия угрожает Западу?

По словам Лаврова, Европейский Союз превращается в военный блок и якобы начал захватывать иностранные суда и изымать их грузы.

Российский министр также раскритиковал санкции против нефтяного экспорта России. Он заявил, что понятие "теневой флот" и ограничение цен на российскую нефть якобы противоречат международному праву.

Лавров заверил, что Москва не оставит без ответа действия Запада, которые считает давлением и диктатом.

В начале 2026 года западные страны усилили задержания танкеров, перевозящих российскую нефть. К таким мерам присоединились Франция, Швеция, Великобритания и другие государства.

Суда задерживают в Балтийском и Средиземном морях, а также в Индийском океане. Такой случай – задержание французскими военными в Индийском океане танкера DF Peak. Оно направлялось в Чили под флагом Бенина. Это уже шестое судно российского "теневого флота", задержанное Францией за последний год.

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Танкер принадлежал российской компании "Совкомфлот", дважды менял название, а его оператором была компания из Гонконга.

Посольство России во Франции назвало задержание "пиратством" и обвинило французскую сторону в нарушении международного права.

Напомним, ранее Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало данные о 28 судах российского "теневого флота" и их капитанов. В разведке пояснили, что таким образом стремятся лишить эту логистическую сеть анонимности.