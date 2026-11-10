Лавров звинуватив Європу в "піратстві" та пригрозив відповіддю

Про це пише The Moscow Times.

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Чим Росія погрожує Заходу?

За словами Лаврова, Європейський Союз перетворюється на військовий блок і нібито почав захоплювати іноземні судна та вилучати їхні вантажі.

Російський міністр також розкритикував санкції проти нафтового експорту Росії. Він заявив, що поняття "тіньовий флот" і обмеження цін на російську нафту нібито суперечать міжнародному праву.

Лавров запевнив, що Москва не залишатиме без відповіді дії Заходу, які вважає тиском і диктатом.

На початку 2026 року західні країни посилили затримання танкерів, які перевозять російську нафту. До таких заходів долучилися Франція, Швеція, Велика Британія та інші держави.

Судна зупиняють у Балтійському, Середземному морях та Індійському океані. Один із таких випадків – затримання французькими військовими в Індійському океані танкера DF Peak. Він прямував до Чилі під прапором Беніну. Це вже шосте судно російського "тіньового флоту", затримане Францією за останній рік.

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Танкер належав російській компанії "Совкомфлот", двічі змінював назву, а його оператором була компанія з Гонконгу.

Посольство Росії у Франції назвало затримання "піратством" і звинуватило французьку сторону в порушенні міжнародного права.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило дані про 28 суден російського "тіньового флоту" та їхніх капітанів. У розвідці пояснили, що таким чином прагнуть позбавити цю логістичну мережу анонімності.