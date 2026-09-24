Как сообщает Главное управление разведки, речь идет о 38 морских судах под флагами различных стран, в том числе России, Панамы, Либерии и Турции. Помимо кораблей, ведомство рассекретило имена 11 капитанов, которые обеспечивали сложную навигацию для теневого флота.

Как работает теневая логистика противника

Большинство из выявленных судов, а именно 28 единиц, непосредственно задействованы в экспорте российской нефти и сжиженного газа.

Они также заправляют подсанкционные танкеры прямо в море и вывозят украинское зерно с временно оккупированных территорий.

Все эти суда уже находятся под санкциями США, Великобритании, ЕС и Украины.

Еще 10 нефтяных танкеров пока избегают ограничений. Они не только доставляют нефть на мировые рынки, но и завозят в Россию бензин и дизельное топливо, спасая военную логистику оккупантов от острого дефицита топлива.

Особое внимание разведчики уделили капитанам этих судов, которые надеялись сохранить анонимность и оправдывались выполнением своей работы.

Это четкое предупреждение каждому моряку: участие в оказании помощи агрессору не останется незамеченным,

– подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что такая деятельность будет иметь серьезные последствия для репутации и безопасности экипажей, ведь каждый причастный становится инструментом российской агрессии.

Напомним, ранее разведка раскрыла финансовую систему российского ВПК, в которую вошли 15 банков.