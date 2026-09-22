Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Какие банки вошли в список спонсоров войны?

В первую публикацию нового раздела портала War&Sanctions вошли 15 российских банков. Эти учреждения обеспечивают финансовое сопровождение оборонного заказа агрессора, финансируют производство оружия, выплачивают денежное довольствие военным России и работают на временно оккупированных территориях Украины.

Среди обнародованных финансовых организаций ключевую роль играет Банк ПСБ, который с 2025 года признан единственным опорным банком для расчетов по государственному оборонному заказу России. В настоящее время он обслуживает контракты на изготовление баллистических и крылатых ракет, управляемых авиабомб, ударных БПЛА, армейской авиации и бронетехники.

В списке также фигурирует Банк ВТБ, который помогает российскому ВПК осуществлять платежи за импорт иностранного оборудования и компонентов в обход ограничений через свой филиал в китайском Шанхае. Другой фигурант, Банк ДОМ.РФ, является официальным партнером учреждения "Росвоенипотека" и предоставляет специальные льготные кредиты российским захватчикам.

Все упомянутые учреждения фигурируют в санкционных списках большинства стран и отключены от системы SWIFT, за исключением Газпромбанка. В то же время российская банковская система продолжает искать новые схемы проведения платежей через банки-посредники и платежные системы.

Украинская сторона предупреждает иностранных партнеров, что любой, кто будет иметь дело с этими банками, станет соучастником финансирования военных преступлений. Следующим шагом украинские разведчики раскроют информацию о международных посредниках, помогающих России обходить ограничения.

ГУР МО Украины призывает правительства иностранных государств синхронизировать санкционные ограничения, применять вторичные санкции и усилить контроль за использованием виртуальных активов. В свою очередь, иностранные банки должны усилить внутренние процедуры комплаенса и приостанавливать финансовые операции в интересах ВПК страны-агрессора.

Напомним, разведка опубликовала данные о 17 российских ученых и разработчиках, которые, по данным разведки, участвуют в создании военных технологий, в частности материалов для дронов, авиационных двигателей, полупроводников и систем управления БПЛА с искусственным интеллектом.

Часть этих специалистов продолжает пользоваться международными грантами, публиковаться в мировых научных изданиях и участвовать в зарубежных конференциях, после чего полученные знания могут использоваться в российских военных разработках.