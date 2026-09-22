Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

Які банки увійшли до переліку спонсорів війни?

До першої публікації нового розділу порталу War&Sanctions увійшли 15 російських банків. Ці установи забезпечують фінансовий супровід оборонного замовлення агресора, фінансують виробництво зброї, виплачують грошове забезпечення військовим Росії та працюють на тимчасово окупованих територіях України.

Серед оприлюднених фінансових організацій ключову роль відіграє Банк ПСБ, який з 2025 року визнано єдиним опорним банком для розрахунків за державним оборонним замовленням Росії. Наразі він обслуговує контракти на виготовлення балістичних і крилатих ракет, керованих авіабомб, ударних БпЛА, армійської авіації та бронетехніки.

У списку також фігурує Банк ВТБ, який допомагає російському ВПК проводити платежі за імпорт іноземного обладнання та компонентів в обхід обмежень через свою філію у китайському Шанхаї. Інший фігурант, Банк ДОМ.РФ, є офіційним партнером установи "Росвоєніпотека" та надає спеціальні пільгові кредити російським загарбникам.

Усі оприлюднені установи є фігурантами санкційних списків більшості країн та відключені від системи SWIFT, за винятком Газпромбанку. Водночас російська банківська система продовжує шукати нові схеми проведення платежів через банки-посередники та платіжні системи.

Українська сторона застерігає іноземних партнерів, що будь-хто, хто матиме справу з цими банками, буде співучасником у фінансуванні воєнних злочинів. Наступним кроком українські розвідники розкриють інформацію про міжнародних посередників, які допомагають Росії обходити обмеження.

ГУР МО України закликає уряди іноземних країн синхронізувати санкційні обмеження, застосовувати вторинні санкції та посилити контроль за використанням віртуальних активів. Своєю чергою, іноземні банки мають посилити внутрішні комплаєнс-процедури та зупиняти фінансові операції в інтересах ВПК країни-агресора.

Нагадаємо, розвідка опублікувала дані 17 російських науковців і розробників, які, за даними розвідки, беруть участь у створенні військових технологій, зокрема матеріалів для дронів, авіадвигунів, напівпровідників та систем управління БпЛА зі штучним інтелектом.

Частина цих фахівців продовжує користуватися міжнародними грантами, публікуватися у світових наукових виданнях і брати участь у закордонних конференціях, після чого отримані знання можуть використовуватися в російських військових розробках.