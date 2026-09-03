Як повідомляє Головне управління розвідки МО України, на порталі "War&Sanctions" у розділі "Інженери агресії" оприлюднено дані 17 російських вчених і розробників. Усі вони працюють у провідних інститутах Росії та безпосередньо залучені до створення військових технологій подвійного призначення.

Хто потрапив до списку розвідки?

Серед ідентифікованих осіб – науковці Московського фізико-технічного інституту, Сколковського інституту науки та технологій, а також керівники Науково-дослідного центру безпілотних авіаційних систем ЦАГІ.

Ці фахівці займаються розробкою матеріалів і покриттів для дронів, елементів авіадвигунів, виробництвом напівпровідників та інтеграцією штучного інтелекту в системи управління БпЛА.

Попри пряму участь у розробці зброї, більшість цих науковців досі беруть участь у міжнародних грантах, публікують статті у провідних світових виданнях та відвідують закордонні конференції.

Отриманий за кордоном досвід вони повертають до російських лабораторій для модернізації озброєння.

Заходи партнерів та заклики України

У липні Міністерство оборони США вже внесло понад три десятки російських інститутів до переліку організацій, які загрожують національній безпеці, заборонивши співпрацю з ними.

Українська розвідка наголошує на необхідності розширення цих обмежень. ГУР закликає партнерів синхронізувати дії, поширити заборони на союзників Росії – Іран та Північну Корею, а також запровадити дієвий контроль за виконанням санкцій.