Як повідомляє Головне управління розвідки МО України, на порталі "War&Sanctions" у розділі "Інженери агресії" оприлюднено дані 17 російських вчених і розробників. Усі вони працюють у провідних інститутах Росії та безпосередньо залучені до створення військових технологій подвійного призначення.
Хто потрапив до списку розвідки?
Серед ідентифікованих осіб – науковці Московського фізико-технічного інституту, Сколковського інституту науки та технологій, а також керівники Науково-дослідного центру безпілотних авіаційних систем ЦАГІ.
Ці фахівці займаються розробкою матеріалів і покриттів для дронів, елементів авіадвигунів, виробництвом напівпровідників та інтеграцією штучного інтелекту в системи управління БпЛА.
Попри пряму участь у розробці зброї, більшість цих науковців досі беруть участь у міжнародних грантах, публікують статті у провідних світових виданнях та відвідують закордонні конференції.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Отриманий за кордоном досвід вони повертають до російських лабораторій для модернізації озброєння.
Заходи партнерів та заклики України
У липні Міністерство оборони США вже внесло понад три десятки російських інститутів до переліку організацій, які загрожують національній безпеці, заборонивши співпрацю з ними.
Українська розвідка наголошує на необхідності розширення цих обмежень. ГУР закликає партнерів синхронізувати дії, поширити заборони на союзників Росії – Іран та Північну Корею, а також запровадити дієвий контроль за виконанням санкцій.