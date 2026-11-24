Призываем немедленно направиться в укрытия, если в вашем регионе объявлена опасность. Все подробности о российской атаке собрал 24 Канал.
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Хронология событий
В Шевченковском районе Киева зафиксировали падение обломков БПЛА и пожар на 1–2 этажах 16-этажного жилого дома. А также – во дворе дома. Экстренные службы направляются на место.
В Киеве слышны взрывы!
Реактивный БПЛА, направляющийся к Днепру
Повторные запуски УАБ в сторону Татарбунара.
Шулявка.
Виноградарь.
Реактивный БПЛА над Киевом!
Реактивный БПЛА над Киевским водохранилищем, курс на Димер/Вышгород.
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