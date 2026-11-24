Закликаємо негайно прямувати до укриттів, якщо у вашому регіоні оголошено небезпеку. Усі деталі стосовно російської атаки зібрав 24 Канал.
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Хронологія подій
24 листопада 2026
Повторні пуски КАБів в бік Татарбунар.
Шулявка.
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