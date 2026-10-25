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Новая волна атак с использованием дронов: где в Украине звучит тревога и куда направляются вражеские цели

Вероника Соцкова
Россия вновь проводит атаку на Украину с помощью дронов

Россия вновь проводит атаку на Украину с помощью дронов / Getty Images

Российская армия продолжает проводить атаки на Украину с помощью ударных беспилотников. В связи с этим в ряде регионов объявлена воздушная тревога.

"24 Канал" отслеживает передвижения российских дронов и сообщает, где возникала угроза атак.

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