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Нова хвиля дронових атак: де в Україні лунає тривога та куди летять ворожі цілі

Вероніка Соцкова
Росія знову атакує Україну дронами

Росія знову атакує Україну дронами / Getty Images

Російська армія продовжує атакувати Україну ударними безпілотниками. Через це в низці регіонів оголосили повітряну тривогу.

24 Канал стежить за рухом російських дронів і повідомляє, де виникала загроза атак.

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Росія атакувала Кам’янець-Подільський

У Кам’янець-Подільському районі внаслідок російської атаки пошкоджено об’єкт енергетики. Є аварійні відключення електроенергії. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Також пошкоджено вікна у двох житлових будинках. Попередньо, постраждалих немає.

Загроза застосування балістичного озброєння з півночі.

Реактивний БпЛА через південь Вінниччини у напрямку Хмельниччини.

Реактивні БпЛА повз Славутич курсом на Київщину.

Чернігівщина: нові реактивні БпЛА курсом на Славутич.

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Реактивний БпЛА курсом на Харків.

БпЛА на Лозову Харківщина з південного сходу

Одещина: реактивний БпЛА повз Балту, курсом на Вінниччину.

Реактивний БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на захід.

КАБи на Харківщину.

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Реактивний БпЛА з Житомирщини на Вінниччину, курсом на Козятин.

Житомир - реактивний БпЛА у напрямку міста зі сходу

Реактивні БпЛА на Чернігівщині: повз Городню у південно-західному напрямку

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