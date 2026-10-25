Нова хвиля дронових атак: де в Україні лунає тривога та куди летять ворожі цілі

Росія знову атакує Україну дронами / Getty Images
Російська армія продовжує атакувати Україну ударними безпілотниками. Через це в низці регіонів оголосили повітряну тривогу.
24 Канал стежить за рухом російських дронів і повідомляє, де виникала загроза атак.
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Росія атакувала Кам’янець-Подільський
У Кам’янець-Подільському районі внаслідок російської атаки пошкоджено об’єкт енергетики. Є аварійні відключення електроенергії. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Також пошкоджено вікна у двох житлових будинках. Попередньо, постраждалих немає.
Загроза застосування балістичного озброєння з півночі.
Реактивний БпЛА через південь Вінниччини у напрямку Хмельниччини.
Реактивні БпЛА повз Славутич курсом на Київщину.
Чернігівщина: нові реактивні БпЛА курсом на Славутич.
Реактивний БпЛА курсом на Харків.
Одещина: реактивний БпЛА повз Балту, курсом на Вінниччину.
Реактивний БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на захід.
КАБи на Харківщину.
Реактивний БпЛА з Житомирщини на Вінниччину, курсом на Козятин.
Житомир - реактивний БпЛА у напрямку міста зі сходу
Реактивні БпЛА на Чернігівщині: повз Городню у південно-західному напрямку
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